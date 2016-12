Van Socius tot twee-onder-een-kap en vrijstaande woning

foto United Photos / Toussaint Kluiters De sloop is in volle gang.

DRIEHUIS - Het voormalige gebouw in Driehuis van de maatschappelijk dienstverleners van Socius is gestript. Nu gaat de sloophamer er doorheen.

Alles moet plat zodat begin februari er op deze plek begonnen kan worden met het leggen van de kabels en leidingen. Daarna start de wederopbouw. Van woningen ditmaal.

Via Pionieren in IJmuiden, maar dan in Driehuis, zullen zelfbouwers op drie kavels aan de slag gaan.

Een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapwoning zouden hier moeten verrijzen.