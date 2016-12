Naambord weer op Velsertunnel

Foto Rijkswaterstaat / Ton Borsboom Het naambord hangt weer.

VELSEN-ZUID - Met uiterste precisie is het naambord van de Velsertunnel weer opgehangen.

Door Susanne Moerkerk - 27-12-2016, 14:53 (Update 27-12-2016, 15:36)

Timmerman Gerrit Zorgdrager maakte het voor velen herkenbare bord.

Na een restauratie en een nieuwe laklaag kan het bord weer jaren mee. Het hangt aan zuidzijde aan de nieuwe ’tunnelbeschermingsconstructie’, de betonnen bogen moeten voorkomen dat te hoge vrachtwagens de tunnel inrijden.

Als de poorten beschadigd raken, kan de boog (deels) vervangen worden.

Een handeling die sneller te verrichten is, dan het tunneldak vervangen. Aan de zuidzijde staat bij beide ingangen een schermingsboog, omdat bij een calamiteit of bij onderhoud het verkeer in noordelijke richting door de westelijke buis rijdt.