Zoektocht naar dief die slag slaat met wisseltruc

IJMUIDEN - Een dief die afgelopen weekeinde in een winkel aan de IJmuidense Lange Nieuwstraat met een wisseltruc zijn slag sloeg, is nog niet opgepakt.

Door Carlo Nijveen - 27-12-2016, 13:51 (Update 27-12-2016, 14:10)

De man meldde zich bij een winkelmedewerker met de vraag of hij een aantal briefjes van vijf euro kon wisselen. Hij liet daarbij een grote stapel biljetten zien.

De medewerker had weinig klein geld in kas en ging daarom in op het aanbod, met biljetten van vijftig uit de kas. Het personeelslid telde de overhandigde briefjes na en...