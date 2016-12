Bewegwijzering voor calamiteitenroute Velsertunnel hangt ook

foto Rijkswaterstaat / TON BORSBOOM

VELSEN-ZUID - De grote en zware matrixborden en bewegwijzering rond de Velsertunnel zijn aangebracht. Het is een van de laatste klussen bij de tunnel voor de heropening op maandag 16 januari.

Hoe groot een matrixbord eigenlijk is, valt goed te zien aan de medewerker die met gespreide armen nog niet aan de hoeken van het bord kan komen. Aan de achterzijde van de borden van de westbuis worden, zoals op de foto te zien is, borden gehangen die naar het noorden van het Noordzeekanaal verwijzen.

,,Dat is in verband met de calamiteitenbogen’’, legt de woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ,,Als er werk aan de tunnel is of een calamiteit dan zal het verkeer in noordelijke richting gebruik maken van de westbuis en het verkeer in zuidelijke richting rijdt dan over de calamiteitenboog.’’

De calamiteitenbogen zijn vorig jaar aangelegd, de bebording is nu op de situatie aangepast.

,,We hebben gekozen voor standaardborden en niet voor kantelborden waarop de tekst verborgen is als de route buiten gebruik is. Aan een kant omdat een vast bord goedkoper is, maar ook omdat dit veel minder storingsgevoelig is. Automobilisten zullen er dus even aan moeten wennen dat ze bij het inrijden van de tunnel vanuit het noorden in hun achteruitkijkspiegel een bord zien.’’