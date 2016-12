Ingrijpende face-lift voor restaurant IJmond

IJMUIDEN - Cruiseschepen meren zowat voor het grote terras aan, schepen varen langs, kotters lossen in de haven vis.

Door Pieter van Hove - 27-12-2016, 12:46 (Update 27-12-2016, 12:46)

Dat magnifieke uitzicht over de IJmondhaven, de Noordzee en het Noordzeekanaal blijft bestaan. Ook aan Ruud Nieborg verandert niet veel, de IJmuidenaar blijft zijn gasten ontvangen en ook zijn team zal nauwelijks veranderen. Maar verder gaat brasserie en restaurant IJmond, een begrip in Velsen, volledig op de schop. In februari gaat de zaak dicht en ondergaat een metamorfose. Medio maart gaan de deuren...