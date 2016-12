Kerstbomen niet vervangen

IJMUIDEN - De omgewaaide kerstboom op Plein 1945 wordt dit jaar niet meer vervangen.

Door Susanne Moerkerk - 27-12-2016, 12:36 (Update 27-12-2016, 12:36)

Dat laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. ,,De boom zou nog drie dagen staan, dus die wordt niet meer vervangen.’’ De boom raakte door de wind zwaar beschadigd en kon niet blijven staan. ,,Er zat een barst in de boom, dat zou een onveilige situatie zijn.’’

De boom in Santpoort-Noord was daar geplaatst door de winkeliersvereniging. Het bestuur laat weten er niet vanuit te gaan dat er een nieuwe boom komt dit jaar, omdat de kerst al is geweest.

De lantaarnpaal die sneuvelde bij het omwaaien van deze boom wordt door de gemeente vervangen.