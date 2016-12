Pioniers kunnen bijna beginnen

VELSEN - De bouwprojecten van Pionieren in IJmuiden naderen stuk voor stuk de fase waarin de nieuwe bewoners echt aan de slag kunnen. Als het weer meewerkt tenminste.

Door Susanne Moerkerk - 27-12-2016, 12:10 (Update 27-12-2016, 12:19)

Het Jan Ligthartgebouw is door aannemer Van Lith al bijna ’klusrijp’ gemaakt. Dat houdt in dat onder meer het rieten dak is vervangen, de dakkapellen zijn aangebracht en de nutsvoorzieningen bijna klaar zijn.

Het leggen van de kabels en leidingen heeft enige vertraging opgelopen, waardoor de klussers nog even moeten wachten. In de tweede week van januari start dat werk, naar verwachting vindt de overdracht van de aannemer aan de bewoners rond eind januari plaats.

De bewoners gaan met elkaar de tussenmuren plaatsen om daarna aan de slag te kunnen in hun eigen klushuis.

Bij de locatie Snippenbos in IJmuiden ligt alles nog op schema. Uit de flora en fauna onderzoeken bij de bouwplaats zijn geen bijzonderheden gekomen, de bomen zijn gekapt wegens explosievenonderzoek. In de week van 6 februari start het leggen van kabels en leidingen voor de zelfbouwwoningen.

Begin februari start ook het leggen van de kabels en leidingen bij de derde Pionieren-locatie aan de Van den Vondellaan in Driehuis. Daar is een start gemaakt met de sloop en alle bijbehorende werkzaamheden.