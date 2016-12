Santpoortse kerstboom in tweeën door storm

SANTPOORT - De versierde kerstboom in de Hoofdstraat in Santpoort is zondagavond geveld door een storm.

De brandweer was gealarmeerd voor stormschade en zag bij aankomst de boom omvallen. Daarbij werd een lantaarnpaal waar de boom aan vast zat uit de grond gerukt.

Om het fietspad vrij te maken, werd de kerstboom met de brandweerwagen het plein opgesleept. Toen bleek dat de boom door de val in tweeën was gebroken.