Syrische vluchtelingen in IJmuiden: 'Het leven was prachtig voor de oorlog'

IJMUIDEN - De woning is karig maar niet ongezellig ingericht. Op tafel staat thee en een bord vol met zoetigheden. Hussain en zijn volwassen dochter wonen pas twee maanden in IJmuiden.

Door Marieke de Kok - 2-1-2017, 9:30 (Update 2-1-2017, 9:34)

„In Syrië woonden we ook aan de kust. Daar is de zee wel wat warmer dan hier. Ik ben heel blij dat we hier mogen wonen. Het is hier rustig en veilig.”

Hussain is technisch ingenieur in Syrië. „Ik werkte voor alle grote oliemaatschappijen en had dus veel collega’s uit Europa. Ik...