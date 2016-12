’Waken onderliggende partij te zijn’

,,De beslissing van de top van het staalbedrijf om de Britse activiteiten op te doeken, de crisis binnen diezelfde Indiase top van het concern.”

Door Pieter van Hove - 23-12-2016, 10:00 (Update 23-12-2016, 11:06)

,,Of de aanhoudende dumping van staal door China en dan nog eens de mogelijkheid dat Tata Steel Nederland gaat fuseren met het Duitse TyssenKrupp.” Lachend: ,,En niet te vergeten het investeringsprogramma dat voor Tata Steel IJmuiden is afgekondigd.” Samenvattend: ,,Het is een bijzonder jaar. Ik kan me niet herinneren dat het ooit zo enerverend is geweest.”

Het kantoor van...