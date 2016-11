Bier, bitterballen met een Bourgondisch sluitstuk

foto United Photos/Toussaint Kluiters Uiteraard wordt er geproost voor de maaltijd.

VELSEN-ZUID - Buiten waait de wind alsof het haar laatste kans ooit is om nog eens fijn te waaien. En om de zoveel minuten wordt van boven weer een hoop water naar beneden gegooid.

Maar daar heeft het dertigtal bezoekers van Villa Zomerdijk geen enkele boodschap aan. Zij focussen zich, in een met gezellig haardvuur verwarmde aangebouwde tent naast het pand aan de Genieweg in Velsen-Zuid, op bier en bitterballen. Rotweer? Het zal wel. Er is teveel om van te genieten om...