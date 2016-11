IJveren voor een doorbraak, na een vuurzee

archieffoto Bij de brand raakte mede-exploitant Sidney van Leeuwen van grand café La Belle zeer ernstig gewond. Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - De brandstichting waarbij mede-exploitant Sidney van Leeuwen van het IJmuidense grand café La Belle in april van dit jaar zeer ernstig gewond raakte, is nog niet opgelost. De politie blijft alles op alles zetten om de dader(s) te achterhalen. Maar dat is een zeer lastige klus. Speurwerk na dergelijke branden kost vrijwel altijd veel tijd, verduidelijken teamleider Ron Lapré van de regionale recherche en technisch rechercheur Hans Lauffer.

Door Carlo Nijveen - 19-11-2016, 11:00 (Update 19-11-2016, 11:00)

Een mazzeltje. Zo bestempelt rechercheteamleider Ron Lapré de vondst van een witte jerrycan in de voormalige sportschool Villa Sportiva, die pal naast grand café La Belle aan de Zeeweg in IJmuiden ligt. Door de ontdekking van die jerrycan - niet lang na de verwoestende brand die daar woedde - kan een doorbraak in de complexe zaak wellicht een stap dichterbij zijn gekomen. Een meevaller dus. Bij de meeste brandstichtingen is de kans namelijk heel groot dat zulke aanwijzingen verloren gaan, weten Lapré en technisch rechercheur Hans Lauffer.

,,Bij grote branden blijven sporen veel minder vaak bewaard, doordat de brandweer er tegenwoordig geregeld voor kiest om panden gecontroleerd uit te laten branden’’, legt Lauffer uit. ,,Tijdens bluswerkzaamheden worden muren van gebouwen regelmatig door de brandweer omver geduwd of getrokken. Ook dat maakt speurwerk naar het ontstaan van een brand moeilijker. Wij investeren veel energie in brandonderzoeken. Maar we vinden bij ons onderzoek meestal weinig of geen vingerafdrukken of andere sporen die direct herleidbaar zijn naar daders.’’

De rechercheur vervolgt: ,,Speurwerk na branden wordt van oudsher door de politie verricht. Maar volgens mij heeft de brandweer plannen om eigen onderzoeksteams in Noord-Holland op te zetten. In andere delen van het land bestaan die teams al. Ik weet niet in hoeverre daaraan specifiek voor dit gebied nog wordt gewerkt. Hoewel dergelijke teams technisch gezien met andere ogen naar een brand kijken, kan hun werk eventueel een goede aanvulling worden op onze inspanningen. De tijden waarin politiemensen en brandweerlieden elkaar af en toe nog wel eens wat wantrouwend bekeken, zijn voorbij.’’

Hans Lauffer - inmiddels pakweg twintig jaar actief als technisch rechercheur - is alleen al dit jaar betrokken bij speurwerk naar vijftig branden in Noord-Holland. ,,Bij het grootste deel van die incidenten is er sprake van opzet. Mijn collega’s en ik beginnen ons onderzoek altijd met het inwinnen van informatie, onder anderen bij de brandweer. Dat doen we als we op de plek van de brand nog niet aan de slag kunnen, doordat de situatie daar nog niet veilig genoeg is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van instortingsgevaar. Als het gaat om een brand in een woning of bedrijf hebben we bijvoorbeeld bouwtekeningen nodig. Maar ook foto’s en filmpjes op social media kunnen van belang zijn, zeker als daarop is te zien hoe de situatie was kort na het ontstaan van de brand.’’

Als Lauffer en de zijnen kunnen vaststellen dat een brand is aangestoken, kunnen ook andere speurders van de politie aan de bak. ,,Achter brandstichtingen zit vrij vaak één dader’’, zegt regionaal rechercheteamleider Ron Lapré. ,,De motieven voor zo’n misdrijf lopen wel heel erg uiteen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wraakactie. Maar geregeld speelt ook geld op de een of andere manier een rol. Of de brandstichter blijkt te hebben gehandeld door een psychose. Bij onderzoeken naar aangestoken branden maken wij daarom regelmatig gebruik van zogenoemde profilers, experts met veel kennis over daderprofielen. Als we een of meer verdachten in beeld hebben, komen we nog vaak terug bij onze collega’s van de forensische opsporing. Want de technische onderzoeksresultaten zijn eveneens van belang om uiteindelijk waterdicht bewijs te kunnen leveren.’’

Hans Lauffer en Ron Lapré beseffen het maar al te goed. De druk om de zaak-Villa Sportiva/La Belle op te lossen, is net als bij vergelijkbare branden fors. Lapré: ,,Als het gaat om incidenten met een grote impact, wil iédereen antwoorden: familieleden van slachtoffers, maar ook buurtbewoners, burgemeesters van gemeenten en de media. Als een zaak is opgelost, moeten we de resultaten uiteraard ook kunnen uitleggen. Want zeker als er gewonden of doden zijn gevallen, zijn daar veel belangen mee gemoeid.’’