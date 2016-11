’Vroege Vogels’ bezoekt het Pieter Vermeulen Museum

DRIEHUIS - Na alle berichten over de dreigende sluiting van het Pieter Vermeulen Museum, krijgt het kindvriendelijke museum een ander soort aandacht. In het radioprogramma ’Vroege Vogels’ wordt zondagochtend een hele aflevering gewijd aan het museum in Driehuis.

Door Hanin Ballan - 18-11-2016, 16:59 (Update 18-11-2016, 18:04)

’Vroege Vogels’ is een radio- en televisieprogramma met natuur en milieu als uitgangspunt. Het programma richt zich regelmatig op de welzijn van dieren en natuurverschijnselen. Het Pieter Vermeulen Museum wordt op de radio besproken en vormt een item voor de online website.

