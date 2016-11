Vragen bij invloed van gemeeente op Kennemerstrand

Foto Fokke Zaagsma

IJMUIDEN AAN ZEE - Al sinds 1992 zit de gemeente Velsen in een vennootschap met de familie Endstra. Eerst met de geliquideerde Willem Endstra en nu met zijn erfgenaam en broer Haico Endstra. Politicus Wim Westerman verbaast zich. Opnieuw.

Door Marieke de Kokm.de.kok@hollandmediacombinatie.nl - 19-11-2016, 5:55 (Update 19-11-2016, 8:22)

Op zijn keukentafel liggen de bekende misdaadboeken: De Endstra-tapes, Stille Willem, Handboek Holleeder. ,,Je kunt wel zeggen dat ik mij bovenmatig verdiept heb in dit onderwerp’’, vertelt Westerman.

De GroenLinks-politicus is geen onbekende in de regio. Vanaf 2002 zit hij in de Velsense gemeenteraad,...