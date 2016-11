Zwanenmeer in klank en beeld

Het concert dat de pianiste Maria Prokofieva vanavond om 20.00 uur in ’t Mosterdzaadje geeft is gewijd aan Tchaikovsky. De muziek van de ’Notenkraker’ en van het ’Zwanenmeer’, zullen worden begeleid door lichtbeelden. De uit Minsk afkomstige pianiste, is met haar poëtische pianospel en innemende presentatie zeer geliefd bij het publiek. Het Zwanenmeer gaat over een in een zwaan veranderde prinses en alleen eeuwige liefde kan haar redden. Maar de gelofte wordt verbroken, ze zal altijd zwaan blijven. De Notenkraker is een ballet gebaseerd op een sprookje van Hoffmann ’De notenkraker en de Muizenkoning’. De kapotte notenkraker die een meisje onder haar hoede neemt zorgt voor wonderbaarlijke taferelen.

Een prachtig concert voor twee blokfluiten is op 20 november om 15.00 uur te beluisteren. Blokfluitistes Inês d’Avena en Isabel Favilla vormen samen Duo Schifanoia. Op het programma staat het mooiste uit de Barok: Telemann, Hotteterre, De Fesch, Eugène Roy, Guillemant en Pixinguinha. Deze zelden uitgevoerde muziek is interessant voor de luisteraars en uitdagend voor de musici. Isabel en Inês, beiden uit Brazilië, studeerden in Brussel en Den Haag af en maken deel uit van verschillende ensembles. Als Duo Schifanoia wisten zij zich met succes te onderscheiden met hun blokfluitspel. Onlangs maakten ze een tour door Brazilië en werd hun eerste cd een groot succes. De blokfluit is al een tijdje weer erg in trek. Niet meer de korfbal in de muziek. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord. Half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk.