Cabaretier Daniel Arends in Stadsschouwburg Velsen

IJMUIDEN - De populaire cabaretier Daniel Arends staat komende week in een uitverkocht Witte Theater. Op 20 mei komt hij terug naar Velsen.

Door Mitzie Meijerhof - 17-11-2016, 17:29 (Update 17-11-2016, 17:29)

De show ’De Afterparty’ van Arends staat in mei op het podium in Stadsschouwburg Velsen. Zijn shows ’Geen Excuses’ en ’Blessuretijd’ werden genomineerd voor de cabaretprijs Neerlands Hoop. Zijn voorstellingen ’De Zachte Heelmeester’ en ’Carte Blanche’ ontvingen uitsluitend lovende kritieken van pers en publiek. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Prijs: € 24,- inclusief pauzedrankje en garderobe. Kaarten reserveren via www.stadsschouwburgvelsen.nl

Dolfje Weerwolfje

Kinderen vanaf zes jaar kunnen genieten van een splinternieuwe, familiemusical naar het boek van Paul van Loon. Dolfje is een doodgewone jongen van bijna zeven. Nou ja gewoon, op de nacht voor zijn verjaardag – bij volle maan – worden zijn handen klauwen, op zijn hoofd groeien twee punt-oren en hij krijgt een witte staart. Dolfje is veranderd in een weerwolf en dat zet zijn hele leven compleet op de kop. Zaterdag 26 november (19.00 uur). Prijs: € 19,- / tm 12 jaar € 17,-. Meer info: www.stadsschouwburgvelsen.nl