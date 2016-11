Jeroen Zijlstra in Witte Theater

Foto Dirk Jongejans Jeroen Zijlstra.

IJMUIDEN - Jeroen Zijlstra zingt in zijn programma liedjes voor ’tegen’ de kerst.

Door Mitzie Meijerhof - 17-11-2016, 17:28 (Update 17-11-2016, 17:28)

Kerst, langdradige dagen, nog langere nachten. Tel daar bij op dat het koud is buiten en er een boom binnen staat. Er zijn mensen die er geen bal aan vinden. Maar juist die mensen hebben nog nooit kerst met cabaretier Zijlstra meegemaakt. Met zijn stem, zijn liedjes en zijn trompet sleept hij het publiek moeiteloos door de donkere dagen heen. ’Jeroen Zijlstra krabt het ijs van je gemoed en verwarmt het publiek met rake woorden en rijke akkoorden’. Cabaretier Zijlstra op dinsdag 22 november (20.30 uur) in het Witte Theater. Prijs: € 20,- inclusief pauzedrankje. Meer info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of www.wittetheater.nl, tel. 0255 – 515789.