Wachten op oplossing Zwanebloemplantsoen

VELSERBROEK - Het Zwanebloemplantsoen is een van de de gevaarlijkste kruisingen van Velsen en al sinds 2015 liggen er adviezen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat er nog niets met die adviezen is gedaan, maakt raadslid Sander Scholts van Forza! kwaad.

Door Marieke de Kok - 17-11-2016, 23:25 (Update 17-11-2016, 23:25)

Daarom stelt hij raadsvragen over het onderwerp.

De gemeente Velsen heeft in 2015 een onderzoek laten instellen door DTV Consultants, een onafhankelijk onderzoeker van verkeerssituaties, waar in september 2015 een advies uit voort is gekomen. Scholts: ,,Na dit onderzoek is er door...