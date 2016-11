Bedrijfswagen meegenomen door politie na inbraak in Velsen-Noord

Foto: archief

VELSEN-NOORD - Bij een bedrijfsauto geparkeerd aan de Melklaan in Velsen-Noord is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Omdat de eigenaar van het voertuig niet achterhaald kon worden, heeft de politie het voertuig meegenomen.

Rond 02.15 uur werd een bewoner van de Melklaan in Velsen Noord wakker van een alarm. De bewoner zag een schim wegrennen en heeft direct 112 gebeld. Er bleek te zijn ingebroken in een bedrijfsauto. Het is onbekend of de dader spullen heeft buitgemaakt.

Omdat de eigenaar niet bekend was en er diverse spullen en gereedschappen in de auto lagen, heeft de politie het voertuig meegenomen.

De politie is op zoek naar getuigen.