Politie zoekt doorrijder ongeluk Velsen-Zuid

VELSEN-ZUID - De politie is op zoek naar een automobilist die woensdag doorreed na een aanrijding met een twaalfjarige jongen uit Driehuis op de Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid.

De bestuurder van de auto is even uitgestapt en zei: "No problem" en is vervolgens weggereden.

Dit zonder enige gegevens achter te laten. Het kind heeft gelukkig geen letsel overgehouden aan de aanrijding.

De politie komt graag in contact met de bestuurder van de auto.

Op het moment van de aanrijding liep er een persoon met een hondje. Mogelijk heeft deze getuige informatie. De politie is te bereiken via 0900-8844.