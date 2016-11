’Vriendelijker’ ontwerp De Heeren

Heren5 Architecten Het vernieuwde ontwerp aan de Hoofdstraat.

SANTPOORT-ZUID - Projectontwikkelaar Wibaut presenteerde woensdag de aangepaste bouwontwerpen voor De Heeren aan de Wüstelaan en de Hoofdstraat.

Door onze verslaggevers - 16-11-2016, 21:23 (Update 16-11-2016, 21:38)

Direct omwonenden kregen de vernieuwde bouwontwerpen als eersten te zien. De gesprekken met omwonenden over bijvoorbeeld erfafscheidingen en grondruil/-verkoop hebben voor een deel plaatsgevonden en zijn voor een deel nsog gaande. Ernest van der Meijde, directeur van Wibaut: ,,Ik hoop er met iedereen uit te komen. Mocht dat in een enkel geval niet lukken dan is het aan de raad om te zien welke...