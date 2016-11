A9 weer open na monsterfile

VELSEN-ZUID - De A9 is rond kwart over zeven woensdagavond weer opengegaan. Er staat nog wel 8 kilometer file die nu langzama gaat rijden.

Door onze verslaggever - 16-11-2016, 19:18 (Update 16-11-2016, 21:16)

Dat melden de VID op Twitter en de VCNWN via sms. De vangrail is inmiddels weer gerepareerd.

Monsterfile bij Wijkertunnel: twee uur vertraging

Automobilisten die woensdagmiddag de A9 over willen, moeten rekening houden met een vertraging van meer dan twee uur in de richting van Alkmaar. Er is een busje gekanteld voor de Wijkertunnel en eerder botsten er op dezelfde weg meerdere auto’s op elkaar.

Een ongeval met meerdere personenauto's eerder op de dag vlakbij de Wijkertunnel zorgde woensdagavond in de spits voor grote overlast op de A9 en A10. Voor een spoedreparatie aan de vangrail was de rechterrijstrook van de A9 van Amstelveen naar Alkmaar dicht. De vertraging liep op tot ruim anderhalf uur. Zelfs de (uitwijk)weg over de sluizen in IJmuiden liep vol; daar stond het verkeer vast.

Automobilisten werd aangeraden via de A10 te rijden, maar ook daar gebeurde een ongeluk. Tot overmaat van ramp ging de spitsstrook naar de Coentunnel door een technisch probleem al de hele dag niet open.

Vrijwel de hele rondweg van Amsterdam stond vast. Even voor 18 uur gebeurde er nog een ongeluk op het enige stukje van de A10 waar nou net geen file stond.

