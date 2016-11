’Vergunning stacaravan is veel te vroeg verleend’

VELSEN - Bezwaarmakers tegen de stacaravan aan de Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid en Ernest van der Meijde troffen elkaar woensdag in een hoorzitting bij gemeente Velsen. Van der Meijde is directeur van projectontwikkelaar Wibaut die bouwplannen heeft en momenteel in de stacaravan recreëert.

Door Evelien Engele - 17-11-2016, 7:19 (Update 17-11-2016, 7:19)

,,Het is opmerkelijk dat de vergunning voor de stacaravan al is verleend is terwijl de omgevingsvergunning voor de bouw van de drie villa’s nog niet afgegeven is”, merkt Ad van Nood op. Hij is bewoner aan de Brederoodseweg en...