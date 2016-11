Rivierenbuurt test zorgplan

VELSEN - De gemeente Velsen heeft een speciaal plan van aanpak opgesteld om ouderen en mensen met een zorgvraag langer en weer zelfstandig thuis te laten blijven wonen.

Door Susanne Moerkerk - 15-11-2016, 17:16 (Update 15-11-2016, 17:16)

Het plan omvat drie hoofdpunten: de transformatie van zorgvastgoed, de uitstroom uit instellingen en hulp om zelfstandig te kunnen wonen.

Voor de eventuele transformatie van zorgvastgoed gaat de gemeente in gesprek met zorgaanbieders in de regio om in beeld te brengen of bijvoorbeeld leegstaande verzorgingshuizen een andere invulling kunnen krijgen. Ook gaat de gemeente aandacht...