Twee zaken die de boel opblazen

foto United Photos/Toussaint Kluiters Sophia en Fabienne van Balloons & More

IJMOND - Ballonnen geven sjeu aan het dagelijks bestaan. Een leuke versiering bij feestelijke gebeurtenissen.

Door Pieter van Hove - 15-11-2016, 11:22 (Update 15-11-2016, 11:22)

Zoals huwelijken, geboorten, openingen van bedrijven. Maar ook gewoon als fraaie decoratie. Sommige mensen maken er hun beroep van. In Beverwijk zitten Balloon Creations en ’t Feestwinkeltje. De eerste zaak van Sonja en Ramon Tabak zit al jaren in de Koningstraat. Nog wel, want ze stoppen ermee. Tenminste, op de huidige plek. Sonja: ,,We zijn allebei rond de veertig en vragen ons af of we niet toe...