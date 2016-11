Grens aan salaris nieuwe directeur HVC

Foto Holland Media Combinatie HVC leegt een ondergrondse vuilcontainer.

VELSEN - Velsen wil dat de nieuwe directeur van afvalverwerker HVC niet meer gaat verdienen dan de balkenende-norm.

Door Marieke de Kok - 14-11-2016, 23:12 (Update 14-11-2016, 23:12)

Huidig directeur Van Lieshout heeft zijn vertrek aangekondigd. Voor de zomer was er veel gedoe over het inkomen van Van Lieshout. Hij verdiende in 2015 262.000 euro per jaar en had daarnaast een (dure) auto van de zaak.

Volgens de Wet Normering Topinkomen - in de volksmond balkenende-norm geheten - mogen mensen in de (semi-)publieke sector maximaal 178.000 euro verdienen.

Zijn vertrek kondigde Van Lieshout in...