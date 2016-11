Help mee om fietsen zichtbaar te maken

Archieffoto United Photos/Toussaint Kluiters Janneke Cluistra (rechts): ’Het Repair Café is een protest tegen de wegwerpmaatschappij’.

SANTPOORT-NOORD - Het Repair Café, een reparatiewerkplaats voor van alles en nog wat, is gevestigd in dorpshuis Het Terras. Janneke Cluistra van de werkplaats trekt aan de bel: „We gaan binnenkort fietsverlichting repareren en daar hebben we vrijwilligers voor nodig.”

Door Kees de Boer - 13-11-2016, 14:48 (Update 13-11-2016, 14:48)

Cluistra legt uit hoe het idee van het Repair Café is ontstaan: „Het is ontstaan als protest tegen de wegwerpmaatschappij. Hergebruik en repareren van spullen is een goed alternatief. Helaas wordt dit vaak ontmoedigd omdat reparatie een dure aangelegenheid is. Het is...