Meerdere autobanden lek gestoken in IJmuiden

IJMUIDEN - In de omgeving van de Radarstraat en Dolfijnstraat in IJmuiden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag van meerdere personenauto’s de banden lekgestoken.

Surveillerende agenten werden zaterdagochtend rond 5 uur op straat aangesproken en gewezen op het vandalisme.

Vervolgens bleek dat van totaal acht auto’s één of meerdere banden waren lekgestoken. Bovendien was van één voertuig een spiegel vernield.

De politie Velsen is een onderzoek gestart naar de vernielingen en zoekt naar eventuele getuigen.