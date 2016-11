Protestmars met wc- papier en lampionnen

BEVERWIJK - Ondanks dat er veel reactie kwam op de oproep van Henk Willems, verkozen veel Beverwijkers op vrijdagavond toch de warmte en het Sint Maartenfeest boven de ludieke protestmars. Uiteindelijk stonden er om klokslag zes uur welgeteld zeven mensen met lampion en wc-papier in de hand klaar bij de ingang van de Beverhof.

Door Derk Bruger - 11-11-2016, 21:32 (Update 11-11-2016, 21:32)

Geslaagd

Maar initiatiefnemer Willems was toch tevreden. Sterker nog, hij vond dat zijn initiatief al geslaagd was nog voordat er ook maar een meter was afgelegd: ,,Vanmiddag ben ik...