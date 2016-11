Sint-Maarten: zingen voor een portie kibbeling

Foto United Photos/Remco van der Kruis

IJMUIDEN - Geen snoepje of - als het even tegenzit - een mandarijn, maar een portie kibbeling voor Sint-Maarten.

De vijftig kinderen die vrijdagavond visspecialist De Dolfijn aandeden met hun lampion, werden door Jaap Waasdorp verwend met een bakje kibbeling. ,,Natuurlijk krijgen de moeders ook”, zegt Jaap gul. Het was de eerste keer dat hij de visactie met Sint-Maarten organiseerde. En het is wat hem betreft voor herhaling vatbaar. Of beter gezegd, een volgende actie heeft hij al bedacht. ,,Met sinterklaas ga ik weer wat doen. De mensen benne zo dankbaar als je zoiets doet.”