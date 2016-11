IJmond houdt van traditionele Piet

IJMOND - Negentig procent van de IJmonders vindt het prima dat de traditionele Zwarte Piet blijft bij lokale sinterklaasintochten.

11-11-2016

Grofweg de helft zegt dat ze naar een andere intocht zouden gaan als er een andere Piet zou komen. Dit blijkt uit een online steekproef onder lezers van deze krant.

Vandaag zijn de meeste lokale intochten. In de IJmond houden organiserende comités vast aan een zwart of bruin geschminkte Piet, bleek uit navraag van deze krant.

In de IJmond ligt het percentage vóór de traditionele Piet bij de lokale intocht iets hoger dan gemiddeld (87,6 procent). In deze regio zegt slechts 4,4 procent dat Zwarte Piet discriminerend is en dus niet thuishoort bij het kinderfeest. De helft van de ondervraagden zegt niet langer naar de intocht in de eigen gemeente te gaan wanneer er een anders gekleurde Piet zou komen. Onder het kanaal houden meer mensen vast aan de lokale intocht want 36,1 procent zegt sowieso naar de lokale intocht te gaan ongeacht de kleur van Piet. Boven het kanaal ligt dit percentage op 32,6 procent. Aan de enquête deden een kleine zesduizend mensen mee onder wie zevenhonderd IJmonders.