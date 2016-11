’Rustige intochten in Velsen’

VELSEN - Velsen verwacht geen ongeregeldheden tijdens lokale sinterklaasintochten. Er zijn geen signalen voor grootscheepse betogingen of demonstraties.

Door Marieke de Kok - 11-11-2016, 22:42 (Update 11-11-2016, 22:42)

In Velsen zijn dezelfde veiligheidsmaatregelen als vorig jaar. Er lopen beveiligers mee in cognito. Volgens een gemeentewoordvoerder is de manier van werken afgelopen keer goed bevallen.

Burgemeester Frank Dales meldt over de zwartepietendiscussie dat hij zich aansluit bij de lijn die het Sinterklaascomité in IJmuiden gekozen heeft: vasthouden aan de traditionele zwarte of bruine Piet. ,,En als je dan hoort dat negentig procent van de...