Aftellen naar kerstspektakel in Stadsschouwburg Velsen

Foto Eline Schmidt Britta Caris is al in kerststemming. Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden zet dit jaar opnieuw de deuren open voor een groot kerstspektakel. De show wordt vormgegeven voor en door Velsenaren. In zeven afleveringen tellen we af naar 17, 18 en 19 december, in totaal vier shows.

Door Mitzie Meijerhof - 11-11-2016, 16:20 (Update 11-11-2016, 16:34)

De show zit bomvol kerst samenzang en tal van optredens. De meeste ingrediënten van de show zijn van Velsense bodem. Een bewuste keuze van de schouwburg.

In de feestelijke decembermaand wil het theater zoveel mogelijk Velsense vrijwilligers in de schijnwerpers zetten. Vandaar dat er besloten is een vierde voorstelling te geven speciaal voor vrijwilligers.

Eline Schmidt en Koen van der Wel zijn al sinds januari bezig met de voorbereidingen voor De Grote Kerstshow van de schouwburg. In de tweede aflevering worden de solisten uitgelicht. De jongste solist is Britta Caris (10). Zij komt dan wel niet uit Velsen maar haar zangcarrière zit diep geworteld in de gemeente. Elke week reist zij van Landsmeer naar Velserbroek voor haar zanglessen.

Britta speelde in producties als Klaas Vaak en de Sprookjesboom. Ze zit op de Babette Labeij Music Acadamy en volgt zanglessen bij Zangstudio Eline in Velserbroek. In de Grote Kerstshow zingt zij het lied ’Feed the birds’ uit de musical Mary Poppins.

,,Het is mijn droom, echt een hele grote droom om ooit Mary Poppins te mogen spelen in een musical. Dat ik dit lied mag zingen is al een beetje een grote droom die uitkomt. In het tussenstuk sluit het koor aan. En dit lied zingen met het orkest erbij is echt zo ontzettend cool, supertof om met hun samen te werken.’’

Ook Esmee van Kampen bekend van tv en musicalster is van de partij. Operazanger Rick Zwart uit Santpoort stond onlangs nog in de Royal Opera House in Covent Garden maar wil dit kerstfeest niet missen. Onze musicalster Mieke van der Hulst, die ook een zangstudio heeft in IJmuiden gaat zingen in de show.

Ook Robbert van Unnik speelde in talloze musicals, tv series en zingt in de groep Intrmzzo vervult een rol. Mede organisator Eline Schmidt, ook musicalster en zangdocent staat weer op het podium. Demi Baltus komt met poetry slam. Britney de Loof, Wouter Wensink, Irene Bax, Mindel Smid, Annika van Tongeren en Marloes Verwoort zijn namen van solisten uit het koor.