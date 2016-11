Team Velsen aan kop in energy battle

VELSEN - In de landelijke Energy Battle, een wedstrijd om zoveel mogelijk energie te besparen, staat Velsen tot nu toe bovenaan.

Door Van onze verslaggever - 11-11-2016, 15:58 (Update 11-11-2016, 16:18)

Gemiddeld bespaarde team Velsen 20 procent op stroom en 27 procent op gas. Dit is fors hoger in vergelijking met wat er gemiddeld door de deelnemers wordt bespaard: tien procent op stroom en 29 procent op gas. Velsen doet mee met drie teams.

Dirk van het eerste team uit Velsen heeft hele hoge besparingen voor zowel elektra (66,7 procent) en gas (76,8 procent). Deze uitzonderlijk besparing is onder andere het resultaat van zijn investering in een nieuwe energiezuinige HR-ketel en koelkast.

,,Tijdens de battle heb ik de kachel vijf graden lager gezet dan normaal en gezorgd dat deze twee uur voor het naar bed gaan al lager stond.”

Wethouder

Zijn teamgenoot, wethouder Floor Bal, zette tijdens de battle de zuurstofpomp in de vijver uit. Die heeft hij niet meer nodig, hij heeft waterplanten geplaatst die zorgen voor de zuurstofaanmaak.

Tweede in de voorlopige lijst is het team van de Bosch en Hovenschool in Heemstede. Er doen meer scholen mee. De gemeentelijke teams van Lisse, Hillegom en Delft hebben de hoogste gasbesparing terwijl Leiden en Teylingen de hoogste stroombesparing hebben.

Wattcher

Bij de wedstrijden strijden gemeenten tegen elkaar door middel van drie teams.

Deelnemers moeten vier weken lang thuis zoveel mogelijk energie besparen. Om inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik krijgen deelnemers de Wattcher thuis en toegang tot een online omgeving. De Wattcher geeft inzicht in het stroomverbruik van het hele huishouden.

In de online omgeving geven de deelnemers meterstanden door, zien ze hoeveel ze besparen en krijgen ze bespaartips. Na vier weken energie besparen worden de Wattchers doorgegeven aan het volgende team. In totaal bestaat de Battle uit drie rondes van vier weken.

De gemeente die met drie teams het meest weet te besparen wint de Energy Battle. De wedstrijd wordt georganiseerd door Klimaatverbond.