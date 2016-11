’Zebrapad Heerenduinweg moet verlicht’

Foto Fokke Zaagsma Zebrapad Heerenduinweg

IJMUIDEN - Het CDA wil graag dat het zebrapad over de Heerenduinweg in IJmuiden beter verlicht wordt, de oversteek is volgens Pieter Koopman van die partij nu niet veilig.

Door Susanne Moerkerk - 11-11-2016, 15:45 (Update 11-11-2016, 16:12)

Steunraadslid Koopman stelde de situatie aan de orde tijdens de raadsessie van donderdagavond.

,,Bij regen en ook in het donker zijn voetgangers die gebruik willen maken van de oversteek om bij het park te komen slecht zichtbaar’’, legt hij aan de wethouder en aanwezige raadsleden uit. Ook wordt er op de weg vaak harder...