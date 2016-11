Beton sluis uit eigen centrale

IJMUIDEN - De bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden vraagt om veel beton.

Door Pieter van Hove - 11-11-2016, 14:13 (Update 11-11-2016, 14:13)

Naar schatting zal 290.000 kuub beton de komende tijd in enorme caissons en diepwanden worden gestort. Vandaar dat op het Middensluiseiland deze maand twee ’fabrieken’ verrijzen: de betoncentrale komt op de Loswal in het Middenbinnentoeleidingskanaal. Dat is ter hoogte van autobedrijf Stormvogels aan de Wijkerstraatweg.

De zogeheten bentonietcentrale wordt deze maand geplaatst op de landtong. Die is voor de productie van bentoniet, een mengsel van water en klei dat...