Kerk op Schoot in de Dorpskerk

SANTPOORT-NOORD - In de Dorpskerk begint op zondag 13 november om 12.30 uur een viering van Kerk op Schoot.

Het thema is: ’Het verloren schaap’ en de organisatie is in handen van Dorpskerk Dichtbij. Tijdens deze dienst beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders een Bijbelverhaal met alle zintuigen. Het verhaal wordt afgewisseld met veel liedjes (op peutermelodiën).