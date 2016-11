Sinterklaasactie voor jonge lezers

VELSEN - Bibliotheek Velsen houdt een leuke knutselactie voor Sinterklaas.

Jonge lezers kunnen tussen 12 november (de intocht van Sinterklaas) en 3 december een vouwschoen ophalen in vestigingen van de bibliotheek in IJmuiden en in Velserbroek.

Als je klaar brengt zet je het schoentje in de bibliotheek, waar je je gevulde schoentje tussen 5 en 10 december kunt ophalen.