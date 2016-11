Milou zet het werk van overgrootvader voort

VELSEN - Eigenlijk was ze voorbestemd om iets te doen in de zorg. Iets met demente bejaarden. De loopbaan van Milou Overbeek leek zich in die richting te begeven.

Door Pieter van Hove - 9-11-2016, 15:11 (Update 9-11-2016, 15:11)

Maar het liep anders. ,,Ik kwam regelmatig op bezoek bij mijn oom Anton Vallentgoed. Die heeft behalve een ambachtelijke worstenmakerij in Heemstede een kraam op de markt. ’Dat wil ik ook’, dacht ik.’’

En zo is het gekomen dat Milou (23) worstproducten verkoopt. Eerst in een kraam en tegenwoordig in een verkoopwagen, inclusief vitrine,...