Kerstshow Barrie Stevens in Witte Theater IJmuiden

Foto pr Barrie Stevens en Matthijs van der Meer in de foyer van het Witte Theater.

IJMUIDEN - Volgens de directeur van het Witte Theater in IJmuiden, Marcel Klein Ovink, moet Velsen dit jaar voor het ultieme kerstgevoel in zijn theater moet zijn.

Door Mitzie Meijerhofm.meijerhof@hollandmediacombinatie.nl - 9-11-2016, 14:22 (Update 9-11-2016, 14:28)

Barrie Stevens koos het Witte Theater om de show te repeteren en te monteren.

Op donderdag 22 december, vrijdag 23 december en zaterdag 24 december kan het Velsens publiek genieten van de kerstshow Mister Christmas. Het theaterstuk is geproduceerd door Barrie Stevens en Matthijs van der Meer. Mister Christmas is een muzikale voorstelling vol liefde, humor, sentiment en nostalgie.

Huiskamer

Samen met zakenpartner Matthijs van der Meer heeft Barrie Stevens het theater- en televisiebedrijf MB Production Company opgericht. Samen produceren zij theatervoorstellingen en entertainmentprojecten. Voor deze bijzondere winterse kerstproductie Mister Christmas hebben zij het Witte Theater als locatie uitgekozen. In de kerstshow worden de Engelse kersttradities op smaakvolle wijze gepresenteerd door The English Gentleman van Nederland: Barrie Stevens.

Gaat het hem lukken om samen met Peter Lusse de Kerstmagie weer terug te brengen binnen de huiskamer van Matthijs en zijn zoontje Bennie...?

Santa Babes

Vanaf het moment dat het publiek de foyer van het Witte Theater binnenkomt tot het moment dat zij het sprookjesachtige decor aanschouwen, wanen bezoekers zich in een waar winterwonderland. De Kerstbeleving wordt kracht bijgezet door The Swinging Christmas Band en The Santa Babes.

Op donderdag 22 december en vrijdag 23 december begint de show om 20:00 uur. Op zaterdag 24 december is er een matinee en die begint om 14:00 uur. Kaarten kosten 24,50 en zijn te bestellen via de website van het Witte Theater: www.wittetheater.nl.