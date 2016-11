Brand in woning Santpoort-Noord

Foto: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

SANTPOORT-NOORD In een wining aan de Molenveltlaan in Santpoort-Noord is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Een van de bewoners moest met rookinhalatie naar het ziekenhuis.

De brand brak even voor half een uit. Het ging om een kortsluiting of brand in een ventilator bij de badkamer.

Toen de hulpdiensten arriveerden, stonden de bewoners al buiten. Ze zijn door buren opgevangen.