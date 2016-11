Resultaten Fabricius bekend

IJMUIDEN -

Door Marieke de Kok - 8-11-2016, 20:59 (Update 8-11-2016, 20:59)

Velsense politici verdiepen zich morgenavond in Fabricius. Dit project startte in juni 2013 en had tot doel het havengebied veiliger te maken. Het project heeft drie jaar gelopen en donderdagavond krijgen de politici de resultaten te zien.

Eerder liet burgemeester Frank Dales al weten dat het projectgeld op is, en dat er dus definitief een einde komt aan Fabricius. De ervaringen zijn volgens hem echter zo goed, dat de deelnemende partners zoals politie, douane en gemeente, wel samen blijven werken op...