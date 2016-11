Open dag Academy

VELSEN-NOORD - Belangstellenden voor een technisch beroep kunnen 22 november een open dag bezoeken op de bedrijfsschool van Tata Steel, de Academy.

Door Pieter van Hove - 8-11-2016, 16:32 (Update 8-11-2016, 16:32)

Tussen 15 en 20.30 uur kunnen jongeren kennismaken met de opleidingsmogelijkheden. Leerlingen, praktijkbegeleiders en docenten vertellen over de opleidingen en de carrièremogelijkheden bij het staalbedrijf. Van de medewerkers in de fabrieken en installaties is de helft ooit begonnen op de bedrijfsschool. Het slagingspercentage aan de Academy bedraagt 88% (tegen een landelijk gemiddelde op het MBO van 65%). In juni bleek uit onderzoek onder duizenden MBO-studenten dat de bedrijfsschool van Tata Steel de best gewaardeerde MBO-instelling van Nederland is. Aan de Academy van Tata Steel worden diverse landelijk erkende technische opleidingen aangeboden: procestechniek (MBO-3), werktuigbouw (MBO-4) en elektrotechniek (MBO-4). Tata Steel zorgt ervoor dat de opleidingen aansluiten op de huidige stand van de techniek.

Zo is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor automatisering en robotisering. De opleidingen zijn toegankelijk voor iedereen met een VMBO-diploma (Kader, Gemengde of Theoretische Leerweg) of met een overgangsbewijs Havo3-Havo4, met vanzelfsprekend voldoendes voor natuurkunde en wiskunde in het vakkenpakket. De twee- en vierjarige opleidingen van Tata Steel bestaan uit een combinatie van werken en leren. Voor informatie www.tatasteeljobs.nl/leerlingen.