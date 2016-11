Kat op kieslijst Tweede Kamer

archieffoto Hülya Kat

VELSEN - Hülya Kat is door D66 op de voorlopige kieslijst voor de Tweede Kamer geplaatst.

Door Susanne Moerkerk - 8-11-2016, 14:27 (Update 8-11-2016, 14:27)

Momenteel staat Kat op plek 38, maar de leden van de partij kunnen tussen donderdag en 21 november nog stemmen. Ze wil nog niet vooruitlopen op haar positie op de lijst na de stemming: ,,Het kan dus allemaal nog verschuiven’’, aldus de IJmuidense.

De politica ziet de voorlopige plek vooral als een blijk van vertrouwen vanuit de partij en een duwtje in de rug voor de toekomst. ,,Van de 25000 leden ben ik op plek 38 gezet, het is een mooie momentopname, ik ben op de goede weg. D66 moet een diverse partij zijn, ik kan dat wel vertegenwoordigen, niet alleen omdat ik een vrouw ben. Natuurlijk wordt er voor de bekendmaking van de kieslijs gesproken binnen de partij. Of je zou willen en of je wil meedoen met de campagne.’

Als ze wordt gekozen, dan gaat Kat naar Den Haag, maar ze zal de IJmond ook vanuit daar blijven vertegenwoordigen. ,,Als geboren en getogen IJmuidense kan ik niet anders.’’

De 33-jarige Kat is sinds 2009 lid van de D66 en zou zich graag verder ontwikkelen. Haar wens: ,,Ik hoop ooit het ambt van burgemeester uit te oefenen, ik weet alleen nog niet via welke wegen ik daar ga komen.’’

Voor nu blijft Kat zich voor de Velsense gemeenteraad inzetten. ,,Na de ledenraadpleging valt er pas meer te zeggen over kansen. Natuurlijk denk je wel na over hoe je het zou gaan doen.’’