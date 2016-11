Veiling voor muziektent in Santpoort

Foto United Photos/Paul Vreeker Alex Aarts organiseert 15 december een veiling in De Wildeman voor het Aart Aarts Fonds.

SANTPOORT-NOORD - Een blijvende muziektent in het hart van Santpoort-Noord ter nagedachtenis van de in 2013 overleden Aart Aarts. Dat hoopt Alex Aarts (22) samen met zijn familie met de opbrengst van de veiling op 15 december te kunnen financieren. ,,Mijn vader wilde de betrokkenheid in het dorp versterken. Met een muziektent midden in het dorp die door iedereen gebruikt kan worden, willen wij dat voortzetten.”

Door Evelien Engele - 9-11-2016, 7:35 (Update 9-11-2016, 7:35)

,,Mijn vader kwam uit Santpoort, kende iedereen en hielp iedereen”, herinnert Alex zich zijn vader. ,,Dertien...