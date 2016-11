Conflict over ligplaats voor woonboot sleept zich voort

DEN HAAG/VELSEN - Als de gemeente Velsen een fout gemaakt bij het toekennen van een aantal ligplaatsen voor woonboten in Zijkanaal B, dan hoeft zij die fout niet te herhalen. Met die voor niet-ingewijden verwarrende stellingname ontnam bestuursrechter en staatsraad Michiels van de Raad van State de IJmuidenaar Stefan Frenkel zo’n beetje de hoop op een klinkende overwinning op de gemeente Velsen in een slepend conflict over Frenkels onderkomen.

Door persbureau Cerberus - 8-11-2016, 13:32 (Update 8-11-2016, 14:37)

Frenkel stapte afgelopen maandag opnieuw naar de Raad, om alsnog een legale ligplaats...