Ansichtkaarten en brief als open sollicitatie

HEEMSKERK - Op het bureau van illustrator Coen Hamelink liggen ‘Witte en het wilde paard’, ‘De Tuinen van Ginder’ en ‘Kwijt’.

Door Kees de Boer - 8-11-2016, 12:42 (Update 8-11-2016, 12:42)

Dat zijn enkele door hem geïllustreerde kinderboeken. De 38-jarige zzp’er heeft al een indrukwekkend cv opgebouwd.

Naast het illustreren van educatieve lesmethodeboeken, ontwerpt hij (theater) posters, brochures, logo’s en complete huisstijlen.

Toen hij in 2009 als zelfstandige begon, stuurde Hamelink geïllustreerde ansichtkaarten rond met een begeleidende brief als open sollicitatie. Eigenlijk vanaf dat moment had hij voldoende werk om van te leven.

Hoe je...