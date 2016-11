Zoekactie naar vuurwerk, honderden kluisjes op Velsense school gecontroleerd

IJmuidenBij een zoekactie naar vuurwerk op het Technisch en Maritiem College in IJmuiden zijn dinsdag honderden kluisjes van leerlingen gecontroleerd.

Door Carlo Nijveen - 8-11-2016, 12:22 (Update 8-11-2016, 12:22)

De grootscheepse actie werd na klachten in gang gezet, liet de politie weten. Agenten openden in totaal 444 kluisjes, maar zij troffen geen vuurwerk aan. Evenmin zijn er andere spullen in beslag genomen.

Een politiewoordvoerder zei dinsdag dat de kluisjes niet intensief werden doorzocht. ,,Dit was puur een controle, waarbij wij een korte blik in de kluisjes hebben geworpen.’’

