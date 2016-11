Allen in de rij voor de pestvogel

IJMUIDEN - Op de Heerenduinweg in IJmuiden is het plotseling een drukte van belang. De zeldzame pestvogel is in bosschages langs de weg bij het duingebied neergestreken.

Door van onze verslaggever - 7-11-2016, 19:56 (Update 7-11-2016, 20:18)

Gevolg is dat veel vogelaars uit alle delen van het land naar IJmuiden zijn gekomen om het beestje te zien. Natuurlijk allemaal voorzien van brood en koffie om warm te blijven. De pestvogel is zo groot als een spreeuw en beschikt over een opvallende kuif.

Het kleurige diertje (wetenschappelijke naam: Bombycilla garrulus), dat zo genoemd wordt...