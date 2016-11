Het Terras zoekt gastvrouwen/heren

SANTPOORT-NOORD - In dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord zijn veel enthousiaste vrijwilligers actief als gastvrouw of gastheer.

Ze ontvangen de bezoekers en zorgen voor koffie/thee of andere drankjes. Er wordt gezocht naar ondersteuning voor de maandagmiddag, de donderdagmiddag en de dinsdagavond (1 of 2 maal per maand). Meer informatie en/of aanmelden: 023-3031228.